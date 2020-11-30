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Altınordu zirveyi sevdi

30.11.2020 13:40 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:45
Altınordu zirveyi sevdi

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde İstanbulspor'u 1-0 yenerek ilk kez liderliğe yükselen Altınordu, dün de deplasmanda son sıradaki Eskişehirspor'u 2-0'la geçip zirvedeki yerini korudu.

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde İstanbulspor'u 1-0 yenerek ilk kez liderliğe yükselen Altınordu, dün de deplasmanda son sıradaki Eskişehirspor'u 2-0'la geçip zirvedeki yerini korudu. Toplam 9 eksikle gittiği Eskişehir'den 3 puanla dönen kırmızı-lacivertliler, dış sahadaki 3 maçlık galibiyet özlemini de dindirdi. Altınordu üst üste 3 galibiyet aldığı son 3 karşılaşmada kalesini gole kapatırken, rakip filelere 5 gol bıraktı. İzmir ekibi bu periyotta Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Eskişehirspor'u 2-0, İstanbulspor'u ise 1-0'lık skorla dize getirdi.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Eskişehir galibiyetinin ardından, "Topa daha fazla sahip olmalı ve daha önde oynamalıydık. Bizim için bunlar eksi hanemizde duruyor. Doğru hücum geçişleri ile iki gol bulmamız, takım savunmasını doğru yapmamız, maç bitimine kadar konsantrasyonumuzu korumamız ve disiplinden kopmamamız ise artılarımız olarak öne çıktı. Maçın genelinde oyunun kontrolünü sağladık. Rakibimize tek bir pozisyon bile vermedik. Önümüzde yine zorlu bir seri var. Kazanıp yolumuza devam edeceğimize inanıyorum" dedi.

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OĞUZHAN'DAN SİFTAHAltınordu'nun sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı kanat oyuncusu Oğuzhan Akgün, Eskişehirspor filelerini 65'inci dakikada sarsarak galibiyeti sigortaladı. 19 yaşındaki futbolcu kariyerinin ilk profesyonel golünü kaydetti. Toplam 4 gole ulaşan Ahmet İlhan ise ikinci yarıda gördüğü kartla iç sahada oynanacak Ankara Keçiörengücü maçı öncesi kırmızı kart cezalısı durumuna düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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