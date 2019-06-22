Altınordu'ya Niğde'den taze kan

TÜRKİYE liglerinin en düşük yaş ortalamasına sahip ekipleri arasında yer alan Altınordu'nun yeni sezon kadrosuna Niğde Anadolu FK'dan 6 isim daha katılıyor. Geçen sezon hazırlayıcı takım formasıyla çok iyi bir performans sergileyen 16 gollü Caner Aktaş ve fileleri 8 kez havalandıran Fatih Aktay'ın yanı sıra, stoper Yusuf Yalçın Arslan, sağ bek Onur Taha Takır, forvet arkası Egehan Gök ve kaleci Ali Emre Yanar, teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından Altınordu A Takımı'na dahil edildi. Böylelikle hazırlayıcı takım olarak planlanan Niğde Anadolu FK daha ilk sezonunda misyonunu başarılı bir şekilde yerine getirmiş oldu.

Niğde Anadolu FK'yı "ALFA Elit" olarak nitelendirdiklerini vurgulayan İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge "Niğde; Altınordu Futbol Akademisi'ndeki eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayan gençlerimizin profesyonel yaşama adım attıkları çok önemli bir yer. Geçen sezon 17 gencimiz Niğde Anadolu FK'da forma giyerek çok önemli bir deneyip kazandı ve aralarından 6'sı ise performansları doğrultusunda Altınordu A Takım düzeyine yükselmeyi başardı. Önümüzdeki sezon da ALFA'daki en iyi oyuncularımız bu hazırlık sürecini yaşayacaklar. Bu açıdan NiğdeAnadolu FK'yı 'ALFA Elit' olarak nitelendiriyoruz" dedi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise izleme ekiplerinin Niğde Anadolu FK'nın her maçı için oluşturduğu detaylı raporları titizlikle incelediklerini ve oyuncuların gelişimlerini hafta hafta takip ettiklerini söyledi. Eroğlu, "Teknik ekiplerimizle yaptığımız değerlendirme sonucunda pozisyonlarını da dikkate alarak, 6 oyuncumuzu A takımımıza aldık. Futbolcularımızın tümü hem saha içi hem de dışında çok önemli deneyimler kazandılar. Niğde Anadolu FK'da görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Çark işlemeye başladı" ifadelerini kullandı.



Kaynak: DHA