Altınordu, MKE Ankaragücü'nden Erdi Dikmen'i transfer etti

ALTINORDU, ORDU (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, futbolcusu Erdi Dikmen'in sezon sonuna kadar Altınordu'ya kiralandığını açıkladı.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcumuz Erdi Dikmen'in geçici transferi konusunda sezon sonuna kadar Altınordu Futbol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.