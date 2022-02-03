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Altınordu, MKE Ankaragücü'nden Erdi Dikmen'i transfer etti

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Altınordu, MKE Ankaragücü'nden Erdi Dikmen'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, futbolcusu Erdi Dikmen'in sezon sonuna kadar Altınordu'ya kiralandığını açıkladı.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, futbolcusu Erdi Dikmen'in sezon sonuna kadar Altınordu'ya kiralandığını açıkladı.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcumuz Erdi Dikmen'in geçici transferi konusunda sezon sonuna kadar Altınordu Futbol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

MKE Ankaragücü, Erdi Dikmen, Spor Toto, Altınordu, Spor, Haber

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