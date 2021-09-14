Altınordu'dan Bundesliga'ya ikinci transfer - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altınordu'dan Bundesliga'ya ikinci transfer

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altınordu'dan Bundesliga'ya ikinci transfer

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, 2016 yılında Freiburg'a gönderdiği milli stoper Çağlar Söyüncü'den sonra ikinci kez bir oyuncusunu Bundesliga'ya uğurluyor.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, 2016 yılında Freiburg'a gönderdiği milli stoper Çağlar Söyüncü'den sonra ikinci kez bir oyuncusunu Bundesliga'ya uğurluyor. Altınordu forması giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce'nin Bundesliga'da mücadele eden bir Alman kulübüyle 3+2 yıllığına resmen anlaştığı öğrenildi. İki kulüp arasında imzalar atılırken, sözleşmenin detayları gizlilik anlaşması gereği açıklanmıyor. Genç futbolcunun 18 yaşına girdikten sonra devre arasında İzmir ekibinden ayrılacağı bildirildi.

Altınordu'nun önemli bir bonservis bedelinin yanı sıra Burak İnce'nin başka bir kulübe transferinden de pay alacağı bildirildi. Burak'ın hangi kulüple el sıkıştığı önümüzdeki süreçte açıklanacak. Böylelikle Altınordu, 1'inci Lig'den Bundesliga'ya iki oyuncu gönderen ilk ve tek kulüp olma özelliğini taşıyacak. Başkan Vekili Barış Orhunbilge, Ümit Milli Takım'da da görev alan 17 yaşındaki yetenekli oyuncu ile Arminia Bielefeld'in ilgilendiği açıklanmıştı. Burak İnce, geçen sezon 1'inci Lig'de 5 kez rakip fileleri sarstı.

LİGDE RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ

Altınordu, ligin 5'inci haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Caner Ak yönetecek. Evinde Bursaspor'u 2-1 yenerek galibiyetle tanışan Altınordu ligde 4 puanla 11'inci sırada, 1 puanı bulunan Başkent ekibi ise son sırada yer alıyor. İzmir ekibinde kırmızı kart cezası sona eren Muzaffer şans verilmesi halinde forma giyebilecek.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Fahrettin Koca
Magazin Vildan Atasever Kylie Jenner
Spor Alper Yılmaz Diego
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Altınordu'dan Bundesliga'ya ikinci transfer - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 13:08:56. #1.12#