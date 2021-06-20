Altınordu'da Sinan gidici
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Altınordu'da Sinan gidici

Altınordu'da Sinan gidici
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'nun önemli oyuncularından stoper Sinan Osmanoğlu, kırmızı-lacivertli kulübe veda etmeye hazırlanıyor.

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'nun önemli oyuncularından stoper Sinan Osmanoğlu, kırmızı-lacivertli kulübe veda etmeye hazırlanıyor. Sözleşmesi sona erdikten sonra yönetimle masaya oturan tecrübeli savunmacının kendisine sunulan teklifi düşük bulduğu öğrenildi. Başka kulüplerden teklif alan Sinan'ın hafta içinde yeni kulübüyle sözleşme imzalaması bekleniyor. Altınordu'da toplam 8 sezon forma giyen 1.97 boyundaki tecrübeli defans oyuncusuna son olarak Yılport Samsunspor'un teklif sunduğu bildirildi. Kaptanlık görevini üstlenen Sinan Osmanoğlu'na Süper Lig'den düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü de talip olmuştu. Sinan büyük ihtimalle geçen sezon Play-Off finali oynayan Altınordu'dan ayrılan 6'ncı futbolcu olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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