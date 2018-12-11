Altınordu'da Sıcak Asfalt Çalışması

Altınordu Belediyesince, Bucak Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Altınordu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ile Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan'ın, Bucak Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde incelediği belirtildi.

Söz konusu mahallede bugüne kadar 3 bin 600 metre sıcak asfalt dökümü yapıldığı vurgulanan açıklamada, Tekintaş ile Tezcan'ın, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada, çalışmaların tamamlanmasıyla Bucak Mahallesi'ni 5 kilometre sıcak asfalt ile buluşturacak olan belediyenin, planlaması yapılan tüm çalışmaların bitmesiyle Bucak Mahallesi'ne toplamda 11 kilometre sıcak asfalt dökmüş olacağına işaret edildi.

Başkan Tezcan, çalışmaların aralıksız süreceğini dile getirerek, ulaşım alanında kullanımı rahat olan yolları vatandaşın hizmetine sunacaklarını aktardı.