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Altınordu'da Onur formaya göz kırptı

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da sağ bek Onur Taha Takır, aynı mevkide oynayan Kerim Alıcı ile forma rekabetine girdi.

Altınordu'da Onur formaya göz kırptı
29.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:42

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da sağ bek Onur Taha Takır, aynı mevkide oynayan Kerim Alıcı ile forma rekabetine girdi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ligde ilk 11'de genellikle daha deneyimli olan Kerim'e görev verirken, Onur Taha'nın son antrenmanlardaki hırslı görüntüsü deneyimli teknik adamın gözünden kaçmadı. Koronavirüs salgını sürecinde formda kalan 20 yaşındaki savunmacı, idmanlarda girdiği ikili mücadeleler ve yaptığı son vuruşlarla teknik heyetten tam not aldı. Altınordu'da geçen sezon profesyonel olan Onur, 2018-19'un devre arasında deneyim kazanması için 2'nci Lig'de mücadele eden Niğde Anadolu FK'ya kiralandı. Sezon başında yuvaya dönen genç krampon bu yıl A takımda ligde 8 karşılaşmada görev alırken, kupada ise 2 kez forma giydi. Alt yaş gruplarında 27 kez ay-yıldızlı formayı terleten Onur Taha Takır'ın gelecek sezon takımın vazgeçilmezleri arasında yer alması bekleniyor. Genç oyuncunun kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


Kaynak: DHA

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