Altınordu'da Burak İnce Bielefeld'e gidiyor
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Altınordu'da Burak İnce Bielefeld'e gidiyor

Altınordu'da Burak İnce Bielefeld'e gidiyor
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TÜRK futbolunun son yıllardaki yetiştirici kulübü TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'nun 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce, Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld'e transfer olmaya hazırlanıyor.

TÜRK futbolunun son yıllardaki yetiştirici kulübü TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'nun 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce, Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld'e transfer olmaya hazırlanıyor. İzmir temsilcisinin Burak için resmi teklif sunan Alman kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Burak'ın yeni sezon öncesi Arminia Biefeld ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Altınordu bonservis ücretinin yanı sıra, oyuncunun bir sonraki transferinden pay da alacak.

Manisaspor altyapısında yetişen Burak İnce, 2015 yılında Altınordu altyapısına transfer oldu. Son 2 sezonda A takımda forma şansı bulan Burak İnce, geçen sezon 28 maçta 5 kez rakip fileleri sarstı. Sol ayaklı merkez orta saha oyuncusu teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Burak'la daha önce Bayer Leverkusen ile Sevilla da ilgilenmişti. Burak İnce, FIFA kuralları gereği 18 yaşına girdikten sonra 2022 yılının ocak ayında yurt dışına transfer olabilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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