Altınordu, Ali Dere'yi kadrosuna kattı
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Altınordu, Ali Dere'yi kadrosuna kattı

Altınordu, Ali Dere'yi kadrosuna kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altınordu, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ali Dere ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Altınordu, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ali Dere ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 2021-2022 sezonunun kadro planlaması çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-lacivertliler bu çalışmalar kapsamında geçtiğimiz sezon İstanbulspor forması giyen Ali Dere'yi kadrosuna kattı. 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, İzmir'e gelerek kendisini 2 yıllığına kırmızı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Ali Dere, geçtiğimiz sezon İstanbulspor formasıyla 21 TFF 1. Lig maçına çıkarken 2 kez asist yapma başarısı göstermişti. Deneyimli oyuncu kariyerinde İstanbulspor'u yanı sıra Boluspor, Fethiyespor, 1922 Konyaspor ve Konyaspor formalarını giymişti.

Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Altınordu, Ali Dere'ye "Hoş geldin" diyerek başarılar dileğinde bulundu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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