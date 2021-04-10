Altınordu 10 maç sonra yara aldı
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Altınordu 10 maç sonra yara aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altınordu 10 maç sonra yara aldı

Altınordu, TFF 1. Lig'de 10 maç aranın ardından kaybederek play-off yarışında yara aldı.

Bölgesel Amatör Lig'in başlama tarihi ertelendi
Bölgesel Amatör Lig'in başlama tarihi ertelendi

Altınordu, TFF 1. Lig'de 10 maç aranın ardından kaybederek play-off yarışında yara aldı. Kırmızı-lacivertliler kalan 5 haftada hata yapmak istemiyor.

TFF 1. Lig'in 29. hafta maçında Altınordu, deplasmanda Keçiörengücü'ne 5-3 mağlup oldu. Son olarak 18. haftada Menemenspor'a karşı kaybeden Altınordu, 10 maç aranın ardından mağlubiyetle tanıştı. İzmir temsilcisi, Menemenspor maçının ardından oynadığı 10 maça 7 galibiyet ve 3 beraberlik alarak play-off yarışında önemli bir konuma gelmişti. Bu sonuçla kırmızı-lacivertliler, 5. sırada kalarak 52 puanda kalarak play-off yarışında yara almış oldu.

Ligde kalan son 5 maçın 3'ünü iç sahada oynayacak olan Altınordu, Süper Lig yolunda hata yapmak istemiyor. 30. haftada Adana Demirspor'u ağırlayacak olan kırmızı-lacivertliler, 31. haftada küme düşmeme mücadelesi veren Akhisarspor'a konuk olacak. 32. haftada lider Giresunspor'u ve 33. haftada Tuzlaspor'la sahasında oynayacak olan Altınordu, ligin son haftasında ise Balıkesirspor deplasmanında ter dökecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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