Altının kilogramı 835 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 831 bin 900 lira, en yüksek 851 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalarak 835 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.278 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 912 milyon 320 bin 750,01 lira, işlem miktarı ise 2.278,24 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 936 milyon 218 bin 125,23 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Metal Rafineri, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

