Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 516 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 516 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 516 bin lirayı, en yüksek ise 525 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 516 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 364 milyon 265 bin 826,63 lira, işlem miktarı ise 701,59 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 393 milyon 156 bin 83,18 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış520.000,0001.892,00
En Düşük516.000,00

En Yüksek525.900,00

Kapanış516.000,00

Ağırlıklı Ortalama519.816,21

Toplam İşlem Hacmi (TL)364.265.826,63

Toplam İşlem Miktarı (Kg)701,59

Toplam İşlem Adedi31

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 521 lira seviyesinden işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 521 lira seviyesinden işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Merih Demiral Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 17:02:32. #1.16#

title