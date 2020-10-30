Altının kilogramı 507 bin 800 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 507 bin 800 liraya yükseldi

30.10.2020 17:05 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:08
Altının kilogramı 507 bin 800 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 507 bin 800 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 507 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 497 bin lira, en yüksek 507 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 507 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 70 milyon 483 bin 445,34 lira, işlem miktarı ise 4.155,97 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 101 milyon 474 bin 745,78 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 499.000,001.900,25
En Düşük 497.000,001.855,00
En Yüksek507.800,001.907,00
Kapanış507.800,001.877,60
Ağırlıklı Ortalama 502.782,281.864,69
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.070.483.445,34
Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.155,97
Toplam İşlem Adedi139

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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