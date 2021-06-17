Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 499 bin lirayı, en yüksek ise 509 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalarak 501 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 294 milyon 458 bin 851,23 lira, işlem miktarı ise 590,59 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 316 milyon 549 bin 246,21 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: