Altının kilogramı 501 bin 180 liraya yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altının kilogramı 501 bin 180 liraya yükseldi

Altının kilogramı 501 bin 180 liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 501 bin 180 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 501 bin 180 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 498 bin lirayı, en yüksek ise 503 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 501 bin 180 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 844 milyon 876 bin 18,29 lira, işlem miktarı ise 1.702,64 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 880 milyon 922 bin 24,78 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış500.000,001.779,30
En Düşük498.000,001.771,10
En Yüksek503.500,001.783,30
Kapanış501.180,001.777,25
Ağırlıklı Ortalama499.253,69

Toplam İşlem Hacmi (TL)844.876.018,29

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.702,64

Toplam İşlem Adedi39

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 503 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 503 liradan işlem görüyor
Fiyatlar artınca imitasyon altına ilgi arttı! Düğün yapacaklar 40 bin TL'lik alışverişini bin TL'ye mal ediyor
Fiyatlar artınca imitasyon altına ilgi arttı! Düğün yapacaklar 40 bin TL'lik alışverişini bin TL'ye mal ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Acun Ilıcalı Selçuk Tekay Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Mert Müldür Yiğit Şardan Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altının kilogramı 501 bin 180 liraya yükseldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 17:08:42. #1.14#

title