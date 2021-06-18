Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 500 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 498 bin 300 lirayı, en yüksek ise 500 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 500 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 982 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 487 milyon 167 bin 814,61 lira, işlem miktarı ise 982,72 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 511 milyon 13 bin 98,37 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Nil Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu