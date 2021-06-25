Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi
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Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi

Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 496 bin 700 lirayı, en yüksek ise 497 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 497 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 445 milyon 590 bin 565,00 lira, işlem miktarı ise 898,02 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 468 milyon 374 bin 911,76 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, VakıfBank, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış499.500,001.784,30
En Düşük496.700,001.770,00
En Yüksek497.800,001.785,50
Kapanış497.500,001.785,50
Ağırlıklı Ortalama497.210,081.780,95
Toplam İşlem Hacmi (TL)445.590.565,06

Toplam İşlem Miktarı (Kg)898,02

Toplam İşlem Adedi49

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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