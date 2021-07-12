Altının kilogramı 496 bin liraya geriledi
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Altının kilogramı 496 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 496 bin liraya geriledi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 496 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 496 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 496 bin lirayı, en yüksek ise 502 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalarak 496 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 417 milyon 773 bin 472,00 lira, işlem miktarı ise 832,03 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 436 milyon 792 bin 93,77 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler, Halkbank, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış502.470,001.800,50
En Düşük496.000,001.799,80
En Yüksek502.300,001.805,40
Kapanış496.000,001.802,00
Ağırlıklı Ortalama500.246,441.802,66
Toplam İşlem Hacmi (TL)417.773.472,00

Toplam İşlem Miktarı (Kg)832,03

Toplam İşlem Adedi22

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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