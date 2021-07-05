Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi
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Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 495 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 495 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 495 bin lirayı, en yüksek ise 501 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 495 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 302 milyon 47 bin 65,05 lira, işlem miktarı ise 607,14 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 332 milyon 342 bin 378,23 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler, Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış498.000,001.784,10
En Düşük495.000,001.503,00
En Yüksek501.250,00

Kapanış495,000,00

Ağırlıklı Ortalama498.602,00

Toplam İşlem Hacmi (TL)302.047.065,05

Toplam İşlem Miktarı (Kg)607,14

Toplam İşlem Adedi20

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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