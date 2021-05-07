Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu
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Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu

Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük 482 bin 950 lirayı, en yüksek ise 487 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artarak 487 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 318 milyon 94 bin 583,02 lira, işlem miktarı ise 655,57 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 319 milyon 439 bin 785,40 oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Türkiye İş Bankası, Halkbank sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış478.850,001.775,50
En Düşük482.950,001.803,00
En Yüksek487.200,001.839,50
Kapanış487.200,001.839,50
Ağırlıklı Ortalama485.221,991.815,28
Toplam İşlem Hacmi (TL)318.094.583,02

Toplam İşlem Miktarı (Kg)655,57

Toplam İşlem Adedi27

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu
Altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu
Altının kilogramı 477 bin 500 lira oldu
Altının kilogramı 477 bin 500 lira oldu
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