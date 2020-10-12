Altının kilogramı 486 bin 200 liraya geriledi
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Altının kilogramı 486 bin 200 liraya geriledi

12.10.2020 16:49 | Son Güncelleme: 12.10.2020 17:12

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 486 bin 200 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 486 bin 200 lira, en yüksek 489 bin 601,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 486 bin 200 liradan tamamladı.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 430 milyon 296 bin 363,30 lira, işlem miktarı ise 3.004,54 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 447 milyon 860 bin 205,65 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Standart Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 486 bin 200 liraya geriledi
Altının kilogramı 486 bin 200 liraya geriledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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