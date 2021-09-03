Altının kilogramı 485 bin 100 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 485 bin 100 liraya yükseldi

Altının kilogramı 485 bin 100 liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 485 bin 100 liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 485 bin 100 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 482 bin 500 lirayı, en yüksek ise 485 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 yükselişle 485 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 626 milyon 972 bin 649,45 lira, işlem miktarı ise 1.297,70 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 643 milyon 769 bin 914,86 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış482.700,001.813,00
En Düşük482.500,001.800,00
En Yüksek485.900,001.831,20
Kapanış485.100,001.831,20
Ağırlıklı Ortalama484.236,791.818,05
Toplam İşlem Hacmi (TL)626.972.649,45

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.297,70

Toplam İşlem Adedi86

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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