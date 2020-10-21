Altının kilogramı 484 bin 500 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 484 bin 500 liraya yükseldi

21.10.2020 16:37 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:40
Altının kilogramı 484 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 484 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 484 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 481 bin lira, en yüksek 485 bin 150 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 484 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 48 milyon 614 bin 67,43 lira, işlem miktarı ise 2.177,37 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 52 milyon 794 bin 191,02 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 483.790,001.890,00
En Düşük 481.000,001.900,00
En Yüksek485.150,001.919,00
Kapanış484.500,001.900,00
Ağırlıklı Ortalama 481.680,011.904,94
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.048.614.067,43
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.177,37
Toplam İşlem Adedi61

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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