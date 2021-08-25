Altının kilogramı 484 bin 400 liraya geriledi
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Altının kilogramı 484 bin 400 liraya geriledi

Altının kilogramı 484 bin 400 liraya geriledi
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 484 bin 400 liraya düştü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 484 bin 400 liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 482 bin 510 lirayı, en yüksek ise 485 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 484 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 841 milyon 281 bin 682,82 lira, işlem miktarı ise 1.730,95 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 845 milyon 121 bin 298,32 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış488.500,001.807,00
En Düşük482.150,001.778,00
En Yüksek485.000,001.810,20
Kapanış484.400,001.795,90
Ağırlıklı Ortalama484.267,70 1.797,53
Toplam İşlem Hacmi (TL)841.281.682,82

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.730,95

Toplam İşlem Adedi54

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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Altının kilogramı 488 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi
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