Altının kilogramı 484 bin 300 liraya geriledi
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Altının kilogramı 484 bin 300 liraya geriledi

15.10.2020 16:41 | Son Güncelleme: 15.10.2020 16:44
Altının kilogramı 484 bin 300 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 484 bin 300 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 484 bin 300 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 470 bin lira, en yüksek 485 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 484 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 162 milyon 722 bin 390,10 lira, işlem miktarı ise 2.453,44 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 174 milyon 408 bin 450,57 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 486.500,001.905,00
En Düşük 470.000,001.844,00
En Yüksek485.950,001.900,00
Kapanış484.300,001.844,00
Ağırlıklı Ortalama 473.945,961.866,88
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.162.722.390,10
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.453,44
Toplam İşlem Adedi51

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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