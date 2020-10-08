Altının kilogramı 482 bin 350 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 482 bin 350 liraya yükseldi

08.10.2020 17:05 | Son Güncelleme: 08.10.2020 17:17

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 482 bin 350 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 476 bin lira, en yüksek 482 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,5 artışla 482 bin 350 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.754 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 830 milyon 582 bin 191,86 lira, işlem miktarı ise 1.754,38 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 841 milyon 456 bin 62,41 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Intl Hrm Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 482 bin 350 liraya yükseldi
Altının kilogramı 482 bin 350 liraya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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