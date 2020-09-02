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Altının kilogramı 467 bin 200 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 467 bin 200 liraya geriledi.

02.09.2020 17:03 | Son Güncelleme: 02.09.2020 17:27

Altın piyasasında, en düşük 465 bin 100 lira, en yüksek 470 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 467 bin 200 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 5.664 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 642 milyon 420 bin 464,97 lira, işlem miktarı ise 5.664,95 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 671 milyon 829 bin 124,04 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 470.500,001.991,00
En Düşük 465.100,001.960,45
En Yüksek470.300,001.983,00
Kapanış467.200,001.961,00
Ağırlıklı Ortalama 466.657,501.970,06
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.642.420.464,97
Toplam İşlem Miktarı (Kg)5.664,65
Toplam İşlem Adedi91
Altının kilogramı 467 bin 200 liraya geriledi

Kaynak: AA

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