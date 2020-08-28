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Altının kilogramı 462 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 462 bin liraya yükseldi.

28.08.2020 17:07 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:16

Altın piyasasında, en düşük 455 bin 700, en yüksek ise 465 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 yükselişle 462 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.324 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 59 milyon 818 bin 9,56 lira, işlem miktarı ise 2.324 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 194 milyon 383 bin 180,29 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, ve Standart Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 457.700,001.941,10
En Düşük 455.700,001.924,80
En Yüksek465.600,001.956,85
Kapanış462.000,001.956,05
Ağırlıklı Ortalama 459.954,852.067,78
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.059.818.009,56
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.323,68
Toplam İşlem Adedi50
Altının kilogramı 462 bin liraya yükseldi

Kaynak: AA

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