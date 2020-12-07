Altının kilogramı 461 bin 850 liraya geriledi
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Altının kilogramı 461 bin 850 liraya geriledi

07.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:47
Altının kilogramı 461 bin 850 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 461 bin 850 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 461 bin 850 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 458 bin lirayı, en yüksek ise 465 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 düşüşle 461 bin 850 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 964 milyon 284 bin 720,93 lira, işlem miktarı ise 4.301,20 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 978 milyon 526 bin 162,44 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 462.000,001.840,00
En Düşük 458.000,001.815,00
En Yüksek465.800,001.841,90
Kapanış461.850,001.832,50
Ağırlıklı Ortalama 458.886,681.821,74
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.964.284.720,93

Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.301,20

Toplam İşlem Adedi62

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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