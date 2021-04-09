Altının kilogramı 457 bin 576 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 457 bin 576 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 457 bin 576 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 457 bin lirayı, en yüksek ise 459 bin 999,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 457 bin 576 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 674 milyon 98 bin lira, işlem miktarı ise 1 ton 479 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 681 milyon 47 bin lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticaret ve Ahlatcı Metal Rafineri AŞ şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: