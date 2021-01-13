Altının kilogramı 443 bin 200 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 441 bin 800 lirayı, en yüksek ise 444 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 443 bin 200 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.885 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 833 milyon 661 bin 833,58 lira, işlem miktarı ise 1.885,27 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 845 milyon 282 bin 370,24 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret, Say Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu