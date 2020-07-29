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Altının kilogramı 441 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 441 bin 500 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 441 bin 500 liraya yükseldi
29.07.2020 16:53 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:53

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 441 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 432 bin 750 lira, en yüksek 441 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,27 artışla 441 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 43 milyon 937 bin 490,50 lira, işlem miktarı ise 4.745,51 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 124 milyon 625 bin 925,17 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 431.700,001.930,00
En Düşük 432.750,001.945,90
En Yüksek441.500,001.963,90
Kapanış441.500,001.962,50
Ağırlıklı Ortalama 438.603,941.960,94
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.043.937.490,50
Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.745,51
Toplam İşlem Adedi120

Kaynak: AA

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