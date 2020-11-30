Altının kilogramı 438 bin liraya geriledi
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Altının kilogramı 438 bin liraya geriledi

30.11.2020 16:57 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:15

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 438 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 438 bin lirayı, en yüksek ise 453 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,8 düşüşle 438 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 4.700 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 83 milyon 715 bin 564,96 lira, işlem miktarı ise 4.700,26 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 147 milyon 70 bin 697,70 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi şeklinde sıralandı.

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Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 438 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 438 bin liraya geriledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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