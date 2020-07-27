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Altının kilogramı 427 bin 467 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 427 bin 467 liraya yükseldi.

27.07.2020 17:19 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:29

Altın piyasasında, en düşük 419 bin lira, en yüksek 428 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,26 artışla 427 bin 467 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 5.439 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 258 milyon 24 bin 115,01 lira, işlem miktarı ise 5.439,88 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 327 milyon 978 bin 16,50 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 418.000,001.895,80
En Düşük 419.000,001.905,80
En Yüksek428.700,001.946,80
Kapanış427.467,001.937,50
Ağırlıklı Ortalama 426.420,391.937,35
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.258.024.115,01
Toplam İşlem Miktarı (Kg)5.439,88
Toplam İşlem Adedi121
Altının kilogramı 427 bin 467 liraya yükseldi

Kaynak: AA

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