Altının kilogramı 417 bin liraya geriledi
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Altının kilogramı 417 bin liraya geriledi

16.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:57

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 417 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 417 bin lirayı, en yüksek ise 421 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 417 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.714 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 717 milyon 682 bin 944,31 lira, işlem miktarı ise 1.714,11 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 748 milyon 377 bin 982,08 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 417 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 417 bin liraya geriledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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