Altının kilogramı 409 bin 100 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 409 bin 100 liraya yükseldi

03.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:02

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 409 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 407 bin 501 lirayı, en yüksek ise 409 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 409 bin 100 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.132 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 867 milyon 691 bin 800,24 lira, işlem miktarı ise 2.132,66 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 901 milyon 721 bin 891,57 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 409 bin 100 liraya yükseldi
Altının kilogramı 409 bin 100 liraya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları (3)
YAHYA: Problem yok, süper.
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SADECE: Kardeşim altının eskiden takı , diş protezi ve sanayide degeri vardı evet iletkenlerde vs kullanılıyordu, mikro işlemcilerde vs . . ama artık gunumuzde altının yerını alan iletkenler var ve sanayide altın kullanılmıyor degeri kalmadı aslında . Günümüzde sadece takı için kullanılabilir okadar da anlam yüklenecek bir maden olmaktan çıktı aslında
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TRABZAN: Bırakın bu işleri milleti manyak yaptınız yok yükselid yok düştü ahha çıktı . . . .
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500
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