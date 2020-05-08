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Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi

Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi
08.05.2020 17:22 | Son Güncelleme: 08.05.2020 17:50

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 391 bin 900 lira, en yüksek 395 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 392 bin 300 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.316 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 515 milyon 184 bin 734,68 lira, işlem miktarı ise 1.316,14 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 518 milyon 113 bin 107,70 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, GoldTrans Hediyelik Eşya Ticaret, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 392.000,00395,50
En Düşük 391.900,001.718,00
En Yüksek395.500,001.723,00
Kapanış392.300,001.720,00
Ağırlıklı Ortalama 393.591,461.718,92
Toplam İşlem Hacmi (TL)515.184.734,68
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.316,14
Toplam İşlem Adedi42
Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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