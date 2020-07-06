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Altının kilogramı 392 bin 250 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 392 bin 250 liraya yükseldi.

06.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:16

Altın piyasasında, en düşük 391 bin 750 lira, en yüksek 392 bin 720 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 392 bin 250 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 3.536 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 355 milyon 19 bin 756,90 lira, işlem miktarı ise 3.536,94 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 363 milyon 875 bin 138,64 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 391.200,001.775,00
En Düşük 391.750,001.773,25
En Yüksek392.720,001.777,85
Kapanış392.250,001.777,60
Ağırlıklı Ortalama 392.174,351.774,99
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.355.019.756,90
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.536,94
Toplam İşlem Adedi68,00
Altının kilogramı 392 bin 250 liraya yükseldi

Kaynak: AA

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