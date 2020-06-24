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Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi.

24.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:41

Altın piyasasında, en düşük 388 bin 940 lira, en yüksek 392 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 391 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 4.131 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 577 milyon 716 bin 744,80 lira, işlem miktarı ise 4.131,27 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 trilyon 591 milyon 226 bin 781,89 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Nil Kıymetli Madenler Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 387.880,001.755,30
En Düşük 388.940,001.760,00
En Yüksek392.000,001.777,00
Kapanış391.000,001.771,55
Ağırlıklı Ortalama 390.365,031.771,65
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.577.716.744,80
Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.131,27
Toplam İşlem Adedi61
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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