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Altının kilogramı 387 bin 750 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 387 bin 750 liraya geriledi.

Altının kilogramı 387 bin 750 liraya geriledi
11.05.2020 16:40 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:21

Altın piyasasında, en düşük 385 bin 950 lira, en yüksek 392 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,15 azalışla 387 bin 750 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.279 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 884 milyon 481 bin 359,55 lira, işlem miktarı ise 2.279,84 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 901 milyon 567 bin 275,20 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İş Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 392.300,001.720,00
En Düşük 385.950,001.698,80
En Yüksek392.000,001.714,60
Kapanış387.750,001.701,00
Ağırlıklı Ortalama 388.405,701.700,36
Toplam İşlem Hacmi (TL)884.481.359,55
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.279,84
Toplam İşlem Adedi74
Altının kilogramı 387 bin 750 liraya geriledi

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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