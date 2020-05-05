Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 383 bin 500 lira, en yüksek 386 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 386 bin 300 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 5.228 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 957 milyon 732 bin 120,18 lira, işlem miktarı ise 5.228,45 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 958 milyon 72 bin 8,9 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 385.300,00 1.706,50 En Düşük 383.500,00 1.696,30 En Yüksek 386.600,00 1.702,25 Kapanış 386.300,00 1.697,70 Ağırlıklı Ortalama 386.085,96 1.700,47 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.957.732.120,18 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 5.228,45 Toplam İşlem Adedi 57



Kaynak: AA