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Altının kilogramı 383 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 383 bin liraya geriledi.

Altının kilogramı 383 bin liraya geriledi
12.05.2020 16:42 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:44

Altın piyasasında, en düşük 382 bin 500 lira, en yüksek 388 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,22 azalışla 383 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 3.282 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 249 milyon 435 bin 152,77 lira, işlem miktarı ise 3.282,93 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 256 milyon 210 bin 273,41 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 387.750,001.701,00
En Düşük 382.500,001.703,30
En Yüksek388.000,001.709,00
Kapanış383.000,001.706,50
Ağırlıklı Ortalama 385.288,051.703,67
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.249.435.152,77
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.282,93
Toplam İşlem Adedi72
Altının kilogramı 383 bin liraya geriledi

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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