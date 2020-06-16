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Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi.

16.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:31

Altın piyasasında, en düşük 376 bin lira, en yüksek 381 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 artışla 380 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.520 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 571 milyon 920 bin 905,27 lira, işlem miktarı ise 1.520,76 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 585 milyon 652 bin 348,64 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 376.200,001.713,00
En Düşük 376.000,001.725,70
En Yüksek381.300,001.732,70
Kapanış380.000,001.730,15
Ağırlıklı Ortalama 378.750,431.728,74
Toplam İşlem Hacmi (TL)571.920.905,27
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.520,76
Toplam İşlem Adedi42
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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