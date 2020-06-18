Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 379 bin 500 lira, en yüksek 383 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 379 bin 500 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.427 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 909 milyon 47 bin 833,26 lira, işlem miktarı ise 2.427,50 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 918 milyon 841 bin 499,08 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 379.700,00 1.718,20 En Düşük 379.500,00 1.722,00 En Yüksek 383.250,00 1.733,15 Kapanış 379.500,00 1.722,00 Ağırlıklı Ortalama 381.521,34 1.731,48 Toplam İşlem Hacmi (TL) 909.047.833,26 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.427,50 Toplam İşlem Adedi 48



Kaynak: AA