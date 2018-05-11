Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 181 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 10 işlemde 8 milyon 752 bin 242,7 liralık ve 24 işlemde 39 milyon 251 bin 938,8 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 211 bin 930,8 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Finansbank AŞ, İstanbul Altın Rafinerisi, T. Ekonomi Banksı AŞ şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: