Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 179 bin 450 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 8 işlemde 15 milyon 788 bin 460,96 liralık ve 11 işlemde 43 milyon 713 bin 330,01 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 2 milyon 941 bin 900 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Türkiye İş Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



