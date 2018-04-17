Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 177 bin 400 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 7 işlemde 16 milyon 284 bin 300 liralık ve 30 işlemde 28 milyon 455 bin 272,87 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 6 işlemde 667 bin 176,21 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden,Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Nadir Döviz ve Kıymetli Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre değişim göstermedi.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: