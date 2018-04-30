Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 171 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, 9 işlemde 55 milyon 973 bin 437,49 liralık ve 21 işlemde 55 milyon 142 bin 217,81 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 3 milyon 583 bin 486,17 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden AŞ, Kalotı Jewellery İnternatıonal Kıy. Mad. Tic. AŞ, Sardes Kıymetli Madenler AŞ, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası AŞ şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,98 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: