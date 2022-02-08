Altının gramı 798 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 798 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 796,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 797,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.308 lira, Cumhuriyet altını da 5.340 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.818 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel bazda sıkılaşan para politikalarının altının ons fiyatı üzerinde baskıya neden olduğunu, ancak devam eden jeopolitik risklerin düşüşleri sınırladığını söyledi.

Para politikası yapıcılarının sözle yönlendirmeleri ve Ukrayna ile ilgili gelişmelerin altın fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdüreceğini ifade eden analistler, teknik açıdan 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.