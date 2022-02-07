Altının gramı 790 lira seviyesinden işlem görüyor

Geçen haftanın son işlem gününde 780-793 lira bandında dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 788,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla 790 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.296 lira, cumhuriyet altını da 5.280 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.812 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTINDA 1.830 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, merkez bankalarının küresel bazda sıkılaşan para politikalarının altının ons fiyatı üzerinde baskıya neden olsa da devam eden jeopolitik risklerin yükseliş eğilimini desteklediğini söyledi. Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların altının ons fiyatı üzerinde etkili olabileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.